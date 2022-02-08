Шипулин: «Когда Цветков промахнулся, я закричал на телевизор»

Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал выступление россиянина Максима Цветкова в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Очень обидно, — приводит слова Шипулина «Чемпионат». — Когда Цветков промахнулся, я закричал на телевизор. Все вроде сделал правильно. Если почувствовал, что сразу не попал в выстрел, отложил. Считаю, что надо бороться за каждый выстрел. Максим все правильно сделал. Но есть как есть. Что сделаешь здесь? Да, очень обидно, но надо справляться с эмоциями. Это была хорошая гонка. Раскисать нельзя«.

По его мнению, россиянину не хватило концентрации.

«Очень грубая ошибка, когда биатлонист начинает стрелять в медаль. У Логинова тоже все было в его руках. Стреляй чисто — получай золото. Обидно. Но гонок еще много», — сказал он.

Напомним, что в индивидуальной гонке Цветков занял четвертое место. Он допустил один промах на последнем рубеже последним выстрелом. Золото завоевал француз Кантен Фийон Майе.

Россияне Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли десятое и 11-е места соответственно.