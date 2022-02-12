Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» четвертое место Максима Цветкова в спринте на Олимпиаде в Пекине.

«Это биатлон... Максим показал все, что он мог показать. Он сработал отлично! А вот к Логинову и Латыпову есть вопросы. Их результаты непростительны. Стреляют как из пулемета. Одни и те же грабли! Не везет нам, значит, везет другим. Никаких объяснений не нужно искать. Да какая непруха? Все нормально. Это закономерность. В биатлоне решает результат и подготовка», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее, 12 февраля, олимпийским чемпионом в спринте стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе, а норвежец Тарьей Бе замкнул тройку лидеров.

Россияне Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов заняли 10-е и 15-е места соответственно. Александр Логинов допустил четыре промаха и стал 28-м.