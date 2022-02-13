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Сегодня, 13:01

Тихонов отреагировал на выступление российских биатлонисток в гонке преследования

Тихонов высказался о выступлении российских биатлонисток в гонке преследования на Олимпиаде
Мария Куцубеева
Корреспондент

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» выступление российских биатлонисток в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.
«Почему у девушек такие результаты? Мне было легко отвечать на вопросы, когда я был президентом. Я постоянно находился рядом с командой, как сейчас Вяльбе. Учитывая мой опыт выступления, я знал, что надо спортсменам, — сказал Тихонов «СЭ». — У нас была единая, дружная команда. Мы всегда все обсуждали, работали над ошибками. Кто сейчас там работает. Уже даже Губерниев орет, что надо было тренера менять перед Олимпиадой. Не делаются эти заключения сейчас. Надо было раньше. Даже эта команда, которая есть сейчас, может выступать. Мы всегда все склоки старались заканчивать задолго до главного старта. Если мы провалились сегодня, то завтра должны выиграть. Мы не возвращались без золотых медалей. Сейчас нет коллектива. Есть вина и спортсменов в результатах, но главная вина в организации и руководстве».
Ранее, 13 февраля, норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей гонки преследования на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла шведская биатлонистка Эльвира Эберг. Замкнула тройку норвежка Тириль Экхофф.
Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 11-е место.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Александр Тихонов
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