Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировал «СЭ» выступление дочери Кристины Резцовой в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Я не знаю, почему такая стрельба. Я знаю, что в масс-старте она сможет. Это ее. На сегодняшний день для меня это трагедия. Я не понимаю, почему так. Это невозможно! Я полагаю, что она в масс-старте соберется. Там будет бронза», — сказала Резцова «СЭ».

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей гонки преследования, второе место заняла шведская биатлонистка Эльвира Эберг. Резцова заняла 26-е место.