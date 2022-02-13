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Сегодня, 12:55

«Для меня это трагедия. Верю, что в масс-старте будет бронза». Резцова — о выступлении дочери

Анфиса Резцова расстроена неудачей дочери Кристины в гонке преследования на Олимпиаде
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировал «СЭ» выступление дочери Кристины Резцовой в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Я не знаю, почему такая стрельба. Я знаю, что в масс-старте она сможет. Это ее. На сегодняшний день для меня это трагедия. Я не понимаю, почему так. Это невозможно! Я полагаю, что она в масс-старте соберется. Там будет бронза», — сказала Резцова «СЭ».

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей гонки преследования, второе место заняла шведская биатлонистка Эльвира Эберг. Резцова заняла 26-е место.

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Анфиса Резцова
Кристина Резцова
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