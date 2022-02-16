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«Надо радоваться, что со вторым кругом зашли в медали. Молодцы». Драчев — о серебре российских биатлонисток на Олимпиаде

Драчев похвалил женскую сборную России по биатлону после серебра в эстафете ОИ
Георгий Скобликов

Бывший президент СБР Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление сборной России по биатлону в женской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Женская эстафета отличается тем, что у всех команд нет четверок. Есть лидеры, как Ройселлан, Эберг, Алимбекова. Они все время в призах, но они одиночки. У нас таких спортсменов нет, похвастаться нечем. Но есть коллектив, который таким образом идет. У всех было слабое звено, которое подводит в таких моментах. У нас слабым звеном была Светлана Миронова, но многие команды зашли на штрафной круг. Надо радоваться, что даже со штрафным кругом мы стали вторыми, молодцы. Сложная Олимпиада из-за высоты, из-за стрельбы. Великолепная медаль. Для всех наших болельщиков по всей стране это прекрасная новость», — сказал Драчев «СЭ».

16 февраля сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету. Второе место заняла российская команда, за которую выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Третьими в эстафетной гонке финишировали биатлонистки из Германии.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Владимир Драчев
СБР
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