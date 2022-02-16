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Сегодня, 11:56

Сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету на Олимпиаде в Пекине, Россия со штрафным кругом стала серебряным призером

Сборная России по биатлону стала серебряным призером в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Сборная Швеции выигрывает золото.
Фото Getty Images

Сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету на Олимпиаде в Пекине.

В составе шведской команды выступили Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг и Эльвира Эберг.

Сборная России, за которую выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, заняла вторую строчку. На третьем этапе Светлана Миронова допустила 4 промаха и ушла на штрафной круг после стрельбы из положения стоя.

Бронзовым призером в эстафете стала команда Германии.

Сборная Швеции завоевала шестую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, у России — восьмая серебряная награда на Играх в Китае.

Биатлон

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Эстафета

4 х 6 км

1. Швеция (Лина Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — 01:11.03,9 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Россия (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) — отставание +12,0 (1+7)

3. Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс, Дениза Херманн) — +37,4 (0+6)

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Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
Светлана Миронова
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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