«Вы понимаете, какой идет негативный прессинг со всех сторон». Драчев отреагировал на отставку Шашилова

Бывший президент СБР Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывания тренера женской сборной ОКР по биатлону Михаила Шашилова после серебра в женской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Думаю, что не будет работать уже там. Вы понимаете, какая огромная нагрузка, какой идет негативный прессинг со всех сторон. Результатов личных на самом деле никаких. Серебряная медаль в эстафете скорее утешение, что-то из разряда фантастики, чем какая-то закономерность. Конечно, надо обсуждать, что дальше делать с женской командой, на уровне тренерского совета. И важный вопрос, кто согласится работать с девушками. Никому не нравятся результаты, так попробуйте сами», — сказал Драчев «СЭ».

После второго места сборной ОКР по биатлону в женской эстафете тренер команды Михаил Шашилов заявил журналистам, что он уже не работает.