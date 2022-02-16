Тихонов одним словом отреагировал на серебро в женской эстафете на Олимпиаде

Тихонов высказался о серебре в женской эстафете по биатлону на Олимпиаде

Бывший президент СБР Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на серебро женской олимпийской сборной России по биатлону в эстафете.

«Прекрасно! Как я говорил, если справятся со стрельбой, то все будет в полном порядке. Четверка ровная. Штрафной круг Мироновой? Что поделаешь, это биатлон. Ветерок гулял сегодня. Многие не избежали кругов и дополнительных патронов. Серебро не обсуждается! У Латыпова ошибка была тренерская, а Цветков — четвертый. Эти ситуации абсолютно разные. Спортсменов нужно поддерживать», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее, 16 февраля, российские биталонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде. Первое место досталось спортсменкам из Швеции.

От России выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.