Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на второе место сборной ОКР в женской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«В этой гонке мы использовали свои возможности, другие потеряли. Серебро — великолепный результат для нашей команды, которая не сильно рассматривалась в качестве претендента на медаль. Отличный результат. Всегда так, когда за что-то зацепились хорошее, хочется лучшего. Надо позитивно оценивать это серебро», — сказал Хованцев «СЭ».

Ранее, 16 февраля, сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету. Серебряные медали эстафетной гонки в составе ОКР получат Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.