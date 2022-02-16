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Сегодня, 12:07

Хованцев — о серебре в женской эстафете: «Великолепный результат»

Хованцев отреагировал на второе место сборной ОКР в женской эстафете на Олимпиаде-2022
Георгий Скобликов

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на второе место сборной ОКР в женской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«В этой гонке мы использовали свои возможности, другие потеряли. Серебро — великолепный результат для нашей команды, которая не сильно рассматривалась в качестве претендента на медаль. Отличный результат. Всегда так, когда за что-то зацепились хорошее, хочется лучшего. Надо позитивно оценивать это серебро», — сказал Хованцев «СЭ».
Ранее, 16 февраля, сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету. Серебряные медали эстафетной гонки в составе ОКР получат Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Биатлон
Олимпиада
Кристина Резцова
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