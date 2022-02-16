Старший тренер женской сборной России по биатлону Шашилов покинул свой пост

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов после эстафеты на Олимпиаде в Пекине заявил, что больше не работает в национальной команде.

«Всем спортсменам. Я уже не работаю», — сказал Шашилов после гонки.

Сборная России, за которую выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, завоевала серебро в эстафете.

После провального выступление российских биатлонисток в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал уволить Шашилова, а также Николая Загурского.

Шашилов занимает пост старшего тренера женской сборной России с мая 2020 года.