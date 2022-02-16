Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 12:04

Старший тренер женской сборной России по биатлону Шашилов покинул свой пост

Наталья Марьянчик
Обозреватель

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов после эстафеты на Олимпиаде в Пекине заявил, что больше не работает в национальной команде.

«Всем спортсменам. Я уже не работаю», — сказал Шашилов после гонки.

Сборная России, за которую выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, завоевала серебро в эстафете.

После провального выступление российских биатлонисток в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал уволить Шашилова, а также Николая Загурского.

Шашилов занимает пост старшего тренера женской сборной России с мая 2020 года.

7
6
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Его сводят с Загитовой, обвиняют в плагиате, но именно он - правая рука Тутберидзе: Кто такой хореограф Даниил Глейхенгауз
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Россия — в полуфинале Олимпиады. Live с Зислисом, Вайсфельдом и Дементьевым — в 12.30
Хованцев — о серебре в женской эстафете: «Великолепный результат»
Семак рассказал, что следит за ходом Олимпийских игр в Пекине
«Мой ребенок — вышка! Слезы счастья». Анфиса Резцова — о серебряной медали в женской эстафете
Большунов и Терентьев вышли в финал Олимпиады в командном спринте после падения в полуфинале как «лаки-лузеры»
Россия на Олимпиаде: все чемпионы и медали Пекина-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мой ребенок — вышка! Слезы счастья». Анфиса Резцова — о серебряной медали в женской эстафете

Хованцев — о серебре в женской эстафете: «Великолепный результат»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости