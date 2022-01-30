Биатлонисты Латыпов, Халили и Серохвостов пропустили воскресную тренировку перед Олимпиадой в Пекине

Три российских биатлониста пропустили воскресную тренировку в Пекине (Китай) перед Олимпиадой, сообщает ТАСС.

Занимающимся в группе Юрия Каминского Эдуарду Латыпову, Кариму Халили и Даниилу Серохвостову предоставили отдых. При этом Александр Логинов и Максим Цветков, которые тренируются в группе Сергея Башкирова, участвовали в сегодняшнем занятии.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первый комплект медалей в биатлоне будет разыгран 5 февраля в смешанной эстафете.