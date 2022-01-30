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Сегодня, 08:49

Логинов первым из российских биатлонистов начал воскресную тренировку в рамках подготовки к Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский биатлонист Александр Логинов приступил к воскресной тренировке в рамках подготовки к Олимпиаде в Пекине (Китай), сообщает ТАСС.

Логинов вышел на трассу за полчаса до начала официальной тренировки, которая началась в 8.00 (мск). На тот момент другие команды еще не появлялись на стадионе.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первый комплект медалей в биатлоне будет разыгран 5 февраля в смешанной эстафете.

Источник: https://tass.ru/sport/13566045
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
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