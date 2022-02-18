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Сегодня, 09:31

Казакевич — о возможной отставке Шашилова: «Это сложный вопрос, но я точно знаю, что он продолжит работу со мной»

Ирина Казакевич сказала, что продолжит работать с тренером Шашиловым после Олимпиады в Пекине
Виктория Кравченко

Биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о возможной отставке главного тренера женской сборной России Михаила Шашилова после Олимпиады.

«Эта наша общая заслуга, он вел меня на протяжении всего пути — с 13 лет. Он верил в меня больше, чем кто-либо другой.

Хотела бы я, чтобы он продолжил работать со сборной? Это сложный вопрос, но я точно знаю, что он продолжит работу со мной, а как все сложится — покажет время», — цитирует Казакевич ТАСС.

Сборная России, за которую выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, завоевала серебро в эстафете.

После провального выступление российских биатлонисток в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал уволить Шашилова, а также Николая Загурского.

Источник: https://tass.ru/sport/13751229
Сборная России по биатлону
Ирина Казакевич
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