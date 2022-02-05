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«Сумасшедшая эстафета!» Анфиса Резцова — о бронзе российских биатлонистов на Олимпиаде

Анфиса Резцова назвала сумасшедшей биатлонную эстафету, где бронзу завоевали россияне
Антон Иванов
Александр Логинов.
Фото Reuters

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» похвалила российских спортсменов после бронзы в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

5 февраля российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете. В составе нашей команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Это была сумасшедшая эстафета! Все наши ребята — умнички. Надо отдать должно Латыпову. Эдик совсем недавно переболел коронавирусом, две недели сидел в заточении. Видно, что он возвращается к своей идеальной форме. Саша Логинов тоже настоящий боец, бился до последнего. Да, конечно же, обидно, что нам не хватило чуть-чуть до золота, но и бронзой можно быть довольным. Медаль — это всегда приятно, без разницы, какого она цвета», — сказала Резцова «СЭ».

Первыми в смешанной эстафете стали норвежцы (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе), вторые — французы (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Анфиса Резцова
Кристина Резцова
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
Эдуард Латыпов
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