Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» похвалила российских спортсменов после бронзы в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

5 февраля российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете. В составе нашей команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Это была сумасшедшая эстафета! Все наши ребята — умнички. Надо отдать должно Латыпову. Эдик совсем недавно переболел коронавирусом, две недели сидел в заточении. Видно, что он возвращается к своей идеальной форме. Саша Логинов тоже настоящий боец, бился до последнего. Да, конечно же, обидно, что нам не хватило чуть-чуть до золота, но и бронзой можно быть довольным. Медаль — это всегда приятно, без разницы, какого она цвета», — сказала Резцова «СЭ».

Первыми в смешанной эстафете стали норвежцы (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе), вторые — французы (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе).