На Олимпиаде в Пекине отменили тренировку горнолыжниц из-за снегопада

На Олимпиаде в Пекине отменили тренировку горнолыжниц в скоростном спуске.

Сегодня, 13 февраля в 6.00 (мск) должна была состояться вторая официальная тренировочная сессия, но она была отменена из-за сильного снегопада в Яньцине, где проходят соревнования.

Медали в скоростном спуске у женщин на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 15 февраля. Сборную России в этой дисциплине представит Юлия Плешкова.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.