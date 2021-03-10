Боец ММА Алджамейн Стерлинг прокомментировал скандальный бой против Петра Яна, отметив, что был готов продолжить бой в случае восстановления после пропущенного удара.

«В моей голове были такие мысли: «Я так много работал, чтобы забрать этот титул, и теперь бой признают несостоявшимся». И поскольку четвертый раунд шел в его пользу, я боялся того, что Дана Уайт предоставит титульный шанс кому-то другому, — говорит Стерлинг в интервью ESPN. — Это разрывало меня изнутри, и это заставило меня пролить несколько слез. Я был так расстроен»,

«Я тянул время в надежде, что смогу восстановиться (и продолжить бой). Было ли это правильным решением, правильным образом мыслей? Скорее всего, нет. Но в голове я думаю: «Больше такой возможности у меня не будет». Я знал, что мне нужен пятый раунд, чтобы выиграть этот бой. Я был готов выложиться на все сто».

Бой Ян — Стерлинг стал частью номерного турнира UFC 259, который завершился в минувшие выходные в Лас-Вегасе. Ян выигрывал поединок по очкам, однако в конце четвертого раунда нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову, который стоил ему пояса.