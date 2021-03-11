Петр Ян вернулся в Россию после боя со Стерлингом

Российский боец UFC Петр Ян 11 марта вернулся в Россию после поединка с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

28-летний спортсмен прилетел в Екатеринбург минувшей ночью вместе с партнером по команде Денисом Лаврентьевым.

Бой между Яном и Стерлингом состоялся в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе, победу одержал Стерлинг после дисквалификации Яна за запрещенный удар.