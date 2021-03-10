Менеджер Яна: «Петр был не в лучшем состоянии и прошел не лучший лагерь»

Менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал о просчетах российского бойца в бою с Алджамейном Стерлингом.

«Петр не всегда придерживался тактики, плана, свой уровень максимальный он не показал и свои максимальные кондиции. Слишком он был пассивный в начале боя. Понятно, что нужно было дать Стерлингу вымахиваться, было видно, что он на первый раунд очень большую ставку сделал, так как Петр обычно медленно начинает, собирает информацию о сопернике и только потом начинает раскачиваться.

Часто Петр отходил назад, принимал серию атак Стерлинга, и сам даже одиночным ударом не отвечал, хотя Стерлинг оставался в позиции для контратаки. Мы вообще не планировали, что Петр будет бороться, по крайней мере, первые 2 раунда. Но у Петра всегда это в голове сидело, он хотел доказать, что борьба у него лучше.

Мы понимали, что у Стерлинга больше опасность представляет даже не переводы в партере, а умение забрать позицию, забрать спину. В АTT Петру не хватало спарринг-партнеров, людей, чтобы работать в парах. Подготовка была не лучшей, Петр не был в лучшем состоянии», — сказал менеджер в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».

7 марта Ян проиграл титул Стерлингу дисквалификацией, нанеся запрещенный удар коленом в голову.