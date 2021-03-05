Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на пресс-конференции ответил на вопрос, есть ли у него конфликт с американским бойцом Алджамейном Стерлингом. Поединок между Яном и Стерлингом пройдет 7 марта рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе на турнире UFC 259.

«У меня с ним нет никакого конфликта. Просто хочется побить эту голову кучерявую, и все», — сказал Ян, после чего в зале раздался смех.

Ранее грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал «СЭ», что пару дней назад Ян и Стерлинг встретили друг друга на тренировке. На вопрос, что они сказали друг другу, чемпион UFC ответил: «Я его не замечаю, посмотрите на него — сидит будто бы и нет его здесь. Я даже не понял, он это или не он».

(Илья Андреев)

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.