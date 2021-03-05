Аманда Нуньес дала прогноз на свой бой с Меган Андерсон

Действующая чемпионка UFC в двух весах бразильянка Аманда Нуньес уверена, что при первом же обмене ударами она отправит Меган Андерсон в нокаут.

«У нее длинные рычаги, она высокая, и я думаю, что она опасна, — сказала Нуньес на пресс-конференции, посвященной UFC 259. — Считаю, что она будет стараться удерживать меня дистанции. Вероятно, будет сложно справиться с этой задачей, но при первом же обмене, я завершу этот бой досрочно»,

Титульное противостояние в женском легчайшем весе между Нуньес и Андерсон станет со-главным событием шоу UFC 259, который пройдет в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе.

Свой последний поединок Нуньес (20-4) провела против Фелиции Спенсер в июне прошлого года на UFC 250, победив ее единогласным решением судей.

Андерсон (11-4) билась против Нормы Дюмон в феврале прошлого года на UFC Fight Night 169. В том бою она оформила нокаут в первом раунде и после этого стала претенденткой на титульный бой с Нуньес. ?

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.