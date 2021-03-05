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Дана Уайт: «Шлеменко? Если он из тех, кто может стать лучшим в мире, я заинтересован»

02:31
Александр Шлеменко. Фото Instagram
Александр Шлеменко. Фото Instagram
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможность попадания в UFC бывшего чемпиона Bellator Александр Шлеменко.

«Шлеменко? Где он сейчас дерется? Слушайте, я заинтересован в любом, у кого есть потенциал стать лучшим в мире. Если он из таких ребят, то я заинтересован.

Он очень популярен в России? Окей. Ничего не знаю о нем, но если у него есть потенциал для UFC, мне это интересно", — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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