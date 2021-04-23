Менеджер Петра Яна: «Я сомневаюсь, что UFC введут временный пояс в легчайшем весе»

Менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов оценил вероятность введения временного титула UFC в легчайшем весе из-за ситуации вокруг Алджамейна Стерлинга, связанной с состоянием его здоровья.

«Я очень сильно сомневаюсь в том, что Петру дадут бой за временный титул, потому что, по сути, введение временного пояса всегда обесценивает основной пояс. В ситуации, когда и так уже чемпион со Стерлинга до невозможности обесценил этот пояс, введение временного титула, я думаю, по мнению UFC это будет нецелесообразно. Я сомневаюсь, что введут временный пояс. Возможен вариант, при котором пояс могут сделать вакантным. Возможно, но маловероятно», — заявил Абдрахманов в интервью «СЭ».

Скандальный первый бой между Яном и Стерлингом состоялся в марте на UFC 259. В четвертом раунде Ян нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову оппонента. За это Петра дисквалифицировали, а Стерлингу присудили победу.