Саят Абдрахманов, менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, сомневается в том, что реванш с Алджамейном Стерлингом состоится в октябре. Более того, он допустил, что повторный и вовсе может быть отложен на следующий год из-за ситуации со Стерлингом.

«Стерлинг говорит о том, что он будет готов в октябре. Я очень сильно сомневаюсь в этом. Сначала он говорил, что будет готов в октябре, а потом, что в октябре-ноябре. Ближе к осени, я думаю, он начнет говорить, что в декабре. И потом начнет чуть ли не на следующий год переносить реванш. Это то, как я вижу. Но UFC заинтересованы. Вы сами все видели, что UFC как можно скорее хотели провести реванш», — заявил менеджер в интервью «СЭ».

В первом бою, который состоялся в марте на UFC 259, Ян нанес неумышленный запрещенный удар коленом в голову Стерлинга в четвертом раунде. Россиянина дисквалифицировали, присудив победу американцу.