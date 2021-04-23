Бокс/ММА
UFC 259 Ян - Стерлинг
ММА / UFC Поветкин - Уайт Бокс - Профессиональный Новости Статьи
Бокс - Любительский
Порье – Макгрегор
Волков – Оверим
Тайсон – Джонс
Олимпиада
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC 259 Ян – Стерлинг

Менеджер Петра Яна — о реванше со Стерлингом: «Не думаю, что он состоится осенью»

13:24
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото MMA Junkie
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото MMA Junkie
Теги:

Саят Абдрахманов, менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, сомневается в том, что реванш с Алджамейном Стерлингом состоится в октябре. Более того, он допустил, что повторный и вовсе может быть отложен на следующий год из-за ситуации со Стерлингом.

«Стерлинг говорит о том, что он будет готов в октябре. Я очень сильно сомневаюсь в этом. Сначала он говорил, что будет готов в октябре, а потом, что в октябре-ноябре. Ближе к осени, я думаю, он начнет говорить, что в декабре. И потом начнет чуть ли не на следующий год переносить реванш. Это то, как я вижу. Но UFC заинтересованы. Вы сами все видели, что UFC как можно скорее хотели провести реванш», — заявил менеджер в интервью «СЭ».

В первом бою, который состоялся в марте на UFC 259, Ян нанес неумышленный запрещенный удар коленом в голову Стерлинга в четвертом раунде. Россиянина дисквалифицировали, присудив победу американцу.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

Читайте также

«Рассчитываю на Филиппа в следующем сезоне». Шварц — о Воронине, интересе «Айнтрахта», еврокубках и вакцинации «Спутником V»
Валерий Газзаев: «Есть ощущение, что ЦСКА двигается по пути «Спартака»...»
ЦСКА — «Авангард»: расписание матчей финала Кубка Гагарина-2021
Новый гендиректор «Динамо» — о взаимоотношениях с Бувачем и Шварцем

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд