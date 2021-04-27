Топовый боец легчайшего дивизиона UFC американец Кори Сандхаген дал прогноз на бой матч-реванш между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом. Также он высказался насчет поведения действующего чемпиона.

«Да, я думаю, что Ян определенно победит его в следующий раз, — сказал Сандхаген в интервью MMA Junkie. — Судя по тому, как разворачивался бой, Алджамейн применил весь арсенал, но он действительно ничего не смог сделать, тогда как Ян шел вперед как чемпион, пока не принял ужасное решение. Определенно, по моему мнению, Алджамейн проигрывал, и, если бы я завоевал пояс таким образом, я, вероятно, вел бы себя совсем по-другому. Я думаю, что я был бы очень расстроен, потому что проигрывал бой, но все же легче говорить, чем делать».

Сандхаген проведет следующий бой в ночь на 9 мая на UFC on ESPN 24. Его оппонентом станет экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу.