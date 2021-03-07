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Ислам Махачев: «Дайте мне кого-то из топ-5. РДА и Тони Фергюсон свободны».

07:44
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Российский боец легкого веса UFC Ислам Махачев поделился эмоциями после победы над Дрю Добером на UFC 259.

«Не моя вина, что я простаивал, 2020-й был безумным годом, я потерял много близких мне людей, три моих боя были отменены. Уже год назад я заслуживал соперника из топ-5.

Уже не время для меня быть скромным, дайте мне кого-нибудь из топ-5. У меня 7 побед подряд. РДА (Рафаэл Дос Аньос — Прим. «СЭ») свободен, Тони Фергюсон свободен — я готов.

Я знал, что Добер — очень сложный соперник. Я мог драться с ним в стойке, но у него тяжелый удар, поэтому я пошел по легкому пути — перевел, измотал, заставил постучать», — сказал Махачев в октагон-интервью.

Ислам Махачев победил Дрю Добера ручным треугольником в 3-м раунде.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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