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Махачев победил Добера на UFC 259: Ислам заставил сдаться соперника

07:16
Ислам Махачев. Фото USA Today Sports
Ислам Махачев. Фото USA Today Sports
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В поединке основного карда турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (США) российский боец ММА Ислам Махачев победил американца Дрю Добера. Бой состоялся в рамках легкого веса.

Российский спортсмен победил сабмишеном в третьем раунде. После удушающего приема его соперник сдался.

29-летний Махачев одержал 19 побед в ММА при одном поражении. У 32-летнего Добера 23 победы и деcять поражений.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении показывает РЕН ТВ.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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