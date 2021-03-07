Махачев победил Добера на UFC 259: Ислам заставил сдаться соперника

В поединке основного карда турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (США) российский боец ММА Ислам Махачев победил американца Дрю Добера. Бой состоялся в рамках легкого веса.

Российский спортсмен победил сабмишеном в третьем раунде. После удушающего приема его соперник сдался.

29-летний Махачев одержал 19 побед в ММА при одном поражении. У 32-летнего Добера 23 победы и деcять поражений.

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