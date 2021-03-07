На турнире UFC 259 начинаются два главных боя основного карда.

Сначала у женщин в полулегком весе бразильянка Аманда Нунис проведет защиту своего титула. Ее соперница — Меган Андерсон из Австралии.

В главном бою за титул чемпиона в полутяжелом весе сойдутся Ян Блахович из Польши и Исраэль Адесанья из Нигерии.

Трансляция UFC 259 доступна на платформе промоушена UFC Fight Pass, также смотреть шоу можно на UFC ТВ (по подписке на сервисах Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»).

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении показывает РЕН ТВ.

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