Хабиб стал третьим бойцом, победившим в UFC приемом «треугольник» в титульном бою

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Бой завершился во втором раунде удущающим приемом «треугольник» в исполнении россиянина.

Как сообщает пресс-служба UFC, Хабиб стал третьим бойцом в истории UFC, который победил в титульном бою таким приемом. Ранее это делали Андерсон Сильва против Чаэля Соннена на UFC 117 и Тони Фергюсон против Кевина Ли на UFC 216.

.@TeamKhabib's triangle choke submission was just the third time we've seen a UFC title fight end with that technique. It joins Anderson Silva's triangle of Chael Sonnen at UFC 117 (MW title) and Tony Ferguson's triangle of Kevin Lee at UFC 216 (interim LW title). #UFC254 pic.twitter.com/jYBBAU8hvN