Главный бой UFC 254 между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи (Гейджи) закрывает шоу на Бойцовском острове. Россиянин и американец выходят в октагон в титульном поединке в легком весе (до 70,3 кг).

32-летний россиянин Хабиб — непобедимый чемпион (рекорд в ММА — 28-0, в UFC — 12-0), завоевал пояс в апреле 2018 года и проводит третью защиту.

31-летний американец Гэтжи (22-2, 5-2) стал временным чемпионом в мае после победы над соотечественником Тони Фергюсоном.

«СЭ» ведет онлайн трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи.

Главный бой вечера можно смотреть в прямом телевизионном эфире канала РЕН ТВ.

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