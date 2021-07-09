Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за третий поединок на UFC 264

Бывший чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор получит 3 миллиона долларов гарантированного гонорара за трилогию в главном событии UFC 264, экс-временный чемпион легкого веса Дастин Порье — один миллион, сообщает Sporting Free.

По информации источника, помимо гарантированной суммы, 32-летний ирландец получит долю в 60% от продажи платных трансляций, 32-летний американец — 40%.

Общий доход бойцов после их поединка с учетом спонсорских выплат выглядит следующим образом: Макгрегор заработает 10 миллионов долларов, Порье — 3 миллиона.

Бой Макгрегор — Порье пройдет в главном событии турнира UFC 264, который состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок Порье — Макгрегор.

На счету Макгрегора в ММА 22 победы и пять поражений. У Порье — 27 побед, шесть поражений, один результат боя был признан несостоявшимся.