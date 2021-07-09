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Конор Макгрегор: «Хабиб отъел жирные бока и сбежал, поджав хвост, как крыса»

12:29
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор обрушился с критикой в адрес экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб убежал. Куда он пропал? Закончил? Я не удивлен, отъел жирные бока и сбежал, поджав хвост, как крыса. Для смешанных единоборств он не сделал ничего, ***** его. Непобежденный? Ну да. Набил себе рекорд 20-0 на бойцах с отрицательным рекордом, выступая на турнирах, организованных его отцом. Так он дошел до 20-0. Согласен, в UFC он трижды бил хороших бойцов, но кого до этого? А сейчас он убежал, к черту его», — сказал Макгрегор в интервью ESPN.

6 октября на UFC 229 32-летний россиянин финишировал 32-летнего ирландца болевым приемом в четвертом раунде.

Утром 11 июля Макгрегор проведет третий поединок против Дастина Порье в рамках главного события UFC 264. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Порье — Макгрегор.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CRFAu0GJnJQ/

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Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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