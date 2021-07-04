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Порье хочет устроить кровавую рубку в трилогии против Макгрегора, чтобы проверить свой характер

16:02
Дастин Порье. Фото Instagram
Дастин Порье. Фото Instagram
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье заявил, что в предстоящей трилогии с экс-чемпионом в двух дивизионах Конором Макгрегором хочет устроить кровавую рубку, чтобы проверить свой характер.

«Я хочу устроить тяжелую и кровавую войну, хочу поставить под вопрос свою волю, так, чтобы мне было не по себе с первой секунды боя, — сказал Порье в интервью для YouTube-канала ESPN. - Я хочу это ощутить, потому что в этом суть боев. Действительно реально только то, что происходит после сигнала старта поединка, и то, что происходит на тренировках. Только это реально в поединках, и теперь только это я люблю.

А все остальное — типа, кто более классно скажет и соберет больше лайков, а также у кого больше подписчиков, или снимет более забавное видео — это просто отвратительно. Это показ мод какой-то, это все наиграно. Единственная реальная часть начинается после сигнала. Это на 100% реально».

Американец уверен, что в бою против Макгрегора именно он, а не ирландец, представляет настоящие ММА.

«Я хочу показать все это Конору, а также узнать что-то о нем. Ты можешь много болтать, но посмотрим, кто реально хочет драться, потому что на меня точно можно положиться. В моем случае это не вопрос», — подытожил боец.

Противостояние Макгрегор — Порье состоится 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=fhDUYdISB3I

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Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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