Порье хочет устроить кровавую рубку в трилогии против Макгрегора, чтобы проверить свой характер

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье заявил, что в предстоящей трилогии с экс-чемпионом в двух дивизионах Конором Макгрегором хочет устроить кровавую рубку, чтобы проверить свой характер.

«Я хочу устроить тяжелую и кровавую войну, хочу поставить под вопрос свою волю, так, чтобы мне было не по себе с первой секунды боя, — сказал Порье в интервью для YouTube-канала ESPN. - Я хочу это ощутить, потому что в этом суть боев. Действительно реально только то, что происходит после сигнала старта поединка, и то, что происходит на тренировках. Только это реально в поединках, и теперь только это я люблю.

А все остальное — типа, кто более классно скажет и соберет больше лайков, а также у кого больше подписчиков, или снимет более забавное видео — это просто отвратительно. Это показ мод какой-то, это все наиграно. Единственная реальная часть начинается после сигнала. Это на 100% реально».

Американец уверен, что в бою против Макгрегора именно он, а не ирландец, представляет настоящие ММА.

«Я хочу показать все это Конору, а также узнать что-то о нем. Ты можешь много болтать, но посмотрим, кто реально хочет драться, потому что на меня точно можно положиться. В моем случае это не вопрос», — подытожил боец.

Противостояние Макгрегор — Порье состоится 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.