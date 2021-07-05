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Гонщик «Формулы-1» Квят дал прогноз на третий бой Макгрегор — Порье

13:22
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Резервный гонщик «Альпин» Даниил Квят поддержал экс-чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора в предстоящей трилогии против Дастина Порье в рамках главного события UFC 264.

«Я в команде Конора и думаю, что Конор победит где-то в третьем раунде. Думаю, он с командой исправят ошибки прошлого матча, так что — удачи Конору!» — сказал Квят на видео в Instagram UFC Russia.

Противостояние Макгрегор — Порье состоится 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQ8F75xCSTm/

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Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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