Резервный гонщик «Альпин» Даниил Квят поддержал экс-чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора в предстоящей трилогии против Дастина Порье в рамках главного события UFC 264.

«Я в команде Конора и думаю, что Конор победит где-то в третьем раунде. Думаю, он с командой исправят ошибки прошлого матча, так что — удачи Конору!» — сказал Квят на видео в Instagram UFC Russia.

Противостояние Макгрегор — Порье состоится 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.