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Макгрегор заработает за бой 5 миллионов долларов, Порье — 1 млн

13:23
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Бой Конора Макгрегора и Дастина Порье заявлен главным событием на турнире UFC 257. Уже раскрыты гарантированные гонорары бойцов.

The Independent написал, что Макгрегор заработает 5 миллионов долларов, а Порье — 1 млн. Помимо этого каждый из бойцов получит процент от продаж платных трансляций.

Порье с МАкгрегором уже встречались в UFC в 2014 году. Тогда все закончилось победой Конора уже в первом раунде. Тот бой продлился 106 секунд.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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