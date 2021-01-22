Бой Конора Макгрегора и Дастина Порье заявлен главным событием на турнире UFC 257. Уже раскрыты гарантированные гонорары бойцов.

The Independent написал, что Макгрегор заработает 5 миллионов долларов, а Порье — 1 млн. Помимо этого каждый из бойцов получит процент от продаж платных трансляций.

Порье с МАкгрегором уже встречались в UFC в 2014 году. Тогда все закончилось победой Конора уже в первом раунде. Тот бой продлился 106 секунд.