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Источник: Макгрегор заработает за бой 5 миллионов долларов, Порье — 1 млн

13:23
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Бой Конора Макгрегора и Дастина Порье заявлен главным событием на турнире UFC 257.

Британская газета The Independent утверждает, что гарантированный гонорар Макгрегора составит 5 миллионов долларов, а Порье — 1 миллион. Помимо этого каждый из бойцов получит процент от продаж платных трансляций. В предыдущих четырех поединках в UFC — против Нейта Диаса, Эдди Альвареса, Хабиба Нурмагомедова и Дональда Серроне — гарантированный гонорар Конора составлял 3 миллионов долларов.

Бой пройдет 24 января рано утром по московскому времени в Абу-Даби.

Макгрегор и Порье уже встречались в UFC в 2014 году. Тогда все закончилось победой Конора нокаутом уже в первом раунде. Тот бой продлился 106 секунд.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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