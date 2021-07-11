Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Казахстанец Жумагулов о победе на UFC 264: «Вся моя страна сейчас не спит, болеют за меня»

02:55

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов поделился впечатлениями от победы над американцем Джеромом Ривейрой на турнире UFC 264.

Бой наилегчайшем весе в завершился победой Жумагулова в первом раунде после сабмишена.

«Я очень счастлив. Первый бой у меня не получился, очень хотел обрадовать победой. Вся моя страна сейчас не спит, болеют за меня. Я очень счастлив порадовать их этой победой. Благодаря моему тренеру, который все это время готовил меня, я не сомневался в том, что прием удушением пройдет. Вложил в него все силы», — сказал Жумагулов после боя.

На счету 32-летнего Жумагулова 14 побед и 5 поражений, у 26-летнего Риверы 10 побед при 6 поражениях.

Турнир UFC 264 проходит в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (США). Главным событием станет третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Макгрегор — Порье: где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

Читайте также

Дастин Порье — Конор Макгрегор: время начала прямой трансляции боя UFC 264
У России — еще две премии ISU. Тутберидзе снова не появилась
Макгрегор — Порье: неожиданный прогноз «СЭ» на главный бой UFC 264
Макгрегор задел Порье и его жену. Но у Конора и Дастина крутые супруги
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд