Казахстанец Жумагулов о победе на UFC 264: «Вся моя страна сейчас не спит, болеют за меня»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов поделился впечатлениями от победы над американцем Джеромом Ривейрой на турнире UFC 264.

Бой наилегчайшем весе в завершился победой Жумагулова в первом раунде после сабмишена.

«Я очень счастлив. Первый бой у меня не получился, очень хотел обрадовать победой. Вся моя страна сейчас не спит, болеют за меня. Я очень счастлив порадовать их этой победой. Благодаря моему тренеру, который все это время готовил меня, я не сомневался в том, что прием удушением пройдет. Вложил в него все силы», — сказал Жумагулов после боя.

На счету 32-летнего Жумагулова 14 побед и 5 поражений, у 26-летнего Риверы 10 побед при 6 поражениях.

Турнир UFC 264 проходит в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (США). Главным событием станет третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

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