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Дастин Порье — Конор Макгрегор: смотреть прямую трансляцию прямо сейчас

04:00
Дастин Порье (слева) и Конор Макгрегор (справа). Фото Gary A. Vasquez, USA Today Sports
Дастин Порье (слева) и Конор Макгрегор (справа). Фото Gary A. Vasquez, USA Today Sports
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Третий поединок Дастина Порье и Конора Макгрегора возглавит UFC 264.

Турнир пройдет в Лас-Вегасе 10 июля (ранним утром 11 июля по московскому времени).

Бывший временный чемпион в легком весе из США и экс-чемпион в двух весовых категориях из Ирландии уже провели два боя.

В первом, в сентябре 2014 года, победил Макгрегор. Второй, в январе 2021-го, завершился в пользу Порье.

На счету 32-летнего Порье 27 побед и 6 поражений (1 бой был признан несостоявшимся). У 32-летнего Макгрегора 22 победы и 5 поражений.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), бой Порье и Макгрегора начнется примерно в 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.

Макгрегор — Порье: где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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