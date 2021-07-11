Дастин Порье — Конор Макгрегор: смотреть прямую трансляцию прямо сейчас
04:00
Третий поединок Дастина Порье и Конора Макгрегора возглавит UFC 264.
Турнир пройдет в Лас-Вегасе 10 июля (ранним утром 11 июля по московскому времени).
Бывший временный чемпион в легком весе из США и экс-чемпион в двух весовых категориях из Ирландии уже провели два боя.
В первом, в сентябре 2014 года, победил Макгрегор. Второй, в январе 2021-го, завершился в пользу Порье.
На счету 32-летнего Порье 27 побед и 6 поражений (1 бой был признан несостоявшимся). У 32-летнего Макгрегора 22 победы и 5 поражений.
Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), бой Порье и Макгрегора начнется примерно в 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.
Макгрегор — Порье: где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит
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