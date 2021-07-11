Россиянин Ахмедов решением судей проиграл Таваресу на UFC 264

Российский боец Омари Ахмедов в раннем предварительном карде UFC 264 уступил американцу Брэду Таваресу.

Поединок в среднем весе завершился победой Таваресом раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

На счету 33-летнего Ахмедова 21 победа и 6 поражений, у 33-летнего Тавареса 19 побед и 7 поражений.

Турнир UFC 264 проходит в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (США). Главным событием станет третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

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