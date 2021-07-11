Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Россиянин Ахмедов решением судей проиграл Таваресу на UFC 264

02:40
Теги:

Российский боец Омари Ахмедов в раннем предварительном карде UFC 264 уступил американцу Брэду Таваресу.

Поединок в среднем весе завершился победой Таваресом раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

На счету 33-летнего Ахмедова 21 победа и 6 поражений, у 33-летнего Тавареса 19 побед и 7 поражений.

Турнир UFC 264 проходит в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (США). Главным событием станет третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Макгрегор — Порье: где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

Читайте также

Дастин Порье — Конор Макгрегор: время начала прямой трансляции боя UFC 264
У России — еще две премии ISU. Тутберидзе снова не появилась
Макгрегор — Порье: неожиданный прогноз «СЭ» на главный бой UFC 264
Макгрегор задел Порье и его жену. Но у Конора и Дастина крутые супруги
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд