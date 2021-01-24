Чимаев посмеялся над лежачим Макгрегором. Болельщики раскритиковали его в Instagram

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в своем Instagram выложил в Instagram фото Конора Макгрегора.

Ирландец на снимке лежит на настиле после нокаута от американца Дастина Порье. К посту Чимаев добавил смеющийся смайлик.

В комментариях людям не понравился издевательский тон Чимаева.

Болельщики написали следующее:

«В один день ты можешь оказаться в той же самой позиции, брат».

«Скоро ты тоже так уснешь, когда с топом поставят».

«Хамзат только что потерял мое уважение».

«В насмешках над чужими поражениями нет ничего хорошего».

«Когда тебя положит, все будут смеяться над тобой».

Напомним, поединок Порье — Макгрегор прошел сегодня в Абу-Даби на UFC 257.

Бой между британцем Леоном Эдвардсом и Чимаевым возглавит основной кард турнира UFC, который состоится 14 марта.

26-летний Чимаев одержал 9 побед в 9 поединках. На счету 29-летнего Эдвардса 18 побед (из них 6 — нокаутом) и 3 поражения.