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Сегодня, 05:20

FIL продлила отстранение российских саночников от участия в международных соревнованиях

Сергей Разин
корреспондент
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Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIL.

Такое решение было принято на Конгрессе FIL, который проходит с 17 по 18 июня в Бухаресте. За продление отстранения россиян проголосовали 22 делегата, один делегат высказался против, пять — воздержались.

В июне 2022 года Конгресс FIL принял решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой, однако членство России в организации было сохранено.

Источник: https://tass.ru/sport/18051753
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