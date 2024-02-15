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15 февраля, 13:58

Репилов: «Я хочу сделать сани, которые в будущем будут доминировать в мире»

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Российский саночник Роман Репилов рассказал о своих планах после окончания сезона. Спортсмен хочет протестировать свои новые сани.

«Для меня самое важное — сделать снаряд, который в будущем будет доминирующим в мире. В марте, когда сезон закончится, все поедут домой, а я приеду в Сочи, чтобы протестировать свои двое саней дополнительных, которые уже сделаны», — приводит слова Репилова ТАСС.

Репилов является трехкратным чемпионом мира по санному спорту. Дважды золотую медаль россиянин завоевывал в 2020 году и один раз в 2021 году.

Источник: ТАСС
Роман Репилов
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