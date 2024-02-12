Саночница Демченко заявила, что готова выступать без флага и гимна России

Российская саночница Виктория Демченко поделилась мнением о выступлении на международных соревнованиях в условиях санкций.

По словам спортсменки, возможность конкуренции с иностранными экипажами является очень важной.

«Без флага и гимна я готова ехать соревноваться, но без подписания каких-либо деклараций. Это мой жизненный путь, я выбираю такой вариант», — цитирует Демченко ТАСС.

12 февраля Демченко и Олеся Михайленко выиграли золотые медали в соревнованиях двоек на Всероссийской спартакиаде 2024 в Сочи.

Российские саночники из-за санкций, наложенных Международной федерацией санного спорта (FIL), второй сезон подряд лишены возможности выступать на турнирах под эгидой FIL.