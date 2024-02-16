Репилов уверен, что российским саночникам потребуется обороняться от нападок в случае допуска

Трехкратный чемпион мира Роман Репилов считает, что к российским саночникам будет особое отношение на международной арене.

«Прежний нейтральный статус был другой, а сейчас к нам будет особое отношение, потребуется морально, а может быть, и не только морально обороняться от всяких нападок. Хотя я не думаю, что те же немцы Феликс Лох и Макс Лангенхан будут косо на нас смотреть. Но есть и другие товарищи из приграничных России стран Восточной Европы, власти которых, насколько знаю, запрещают с нами выступать. Мы будем реагировать на все их выпады, они будут отвечать, и это точно не пойдет на пользу никому», — приводит слова Репилова ТАСС.

Российские саночники из-за санкций, наложенных Международной федерацией санного спорта (FIL), второй сезон подряд лишены возможности выступать на турнирах под эгидой FIL.