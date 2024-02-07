Всероссийская Спартакиада сильнейших: виды спорта и место проведения соревнований

II Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году пройдет в пяти регионах России с 9 по 18 февраля. В Челябинской области запланированы соревнования по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту и шорт-треку, фигурному катанию, биатлону, хоккею.

Свердловская область примет соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и ски-альпинизму. Краснодарский край — по бобслею, скелетону и санному спорту, Тюменская область — по лыжным гонкам, Красноярский край — по керлингу и фристайлу (дисциплины «акробатика» и «могул»).

Соревнования будут проводиться в соответствии с программой XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Спартакиада пройдет по 16 зимним олимпийским видам спорта, в которых будет разыграно 107 комплектов наград:

биатлон

бобслей

скелетон

горнолыжный спорт

керлинг

конькобежный спорт

шорт-трек

лыжные гонки

лыжное двоеборье

прыжки на лыжах с трамплина

санный спорт

ски-альпинизм

сноуборд

фигурное катание

фристайл

хоккей.

Основная информация о II Всероссийской Спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация