Всероссийская Спартакиада сильнейших: виды спорта и место проведения соревнований
II Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году пройдет в пяти регионах России с 9 по 18 февраля. В Челябинской области запланированы соревнования по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту и шорт-треку, фигурному катанию, биатлону, хоккею.
Свердловская область примет соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и ски-альпинизму. Краснодарский край — по бобслею, скелетону и санному спорту, Тюменская область — по лыжным гонкам, Красноярский край — по керлингу и фристайлу (дисциплины «акробатика» и «могул»).
Соревнования будут проводиться в соответствии с программой XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Спартакиада пройдет по 16 зимним олимпийским видам спорта, в которых будет разыграно 107 комплектов наград:
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биатлон
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бобслей
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скелетон
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горнолыжный спорт
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керлинг
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конькобежный спорт
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шорт-трек
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лыжные гонки
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лыжное двоеборье
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прыжки на лыжах с трамплина
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санный спорт
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ски-альпинизм
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сноуборд
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фигурное катание
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фристайл
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хоккей.
Основная информация о II Всероссийской Спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».
Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация