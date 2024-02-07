Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 13:00

Всероссийская Спартакиада сильнейших: виды спорта и место проведения соревнований

Всероссийская Спартакиада сильнейших пройдет по 16 зимним олимпийским видам спорта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Инвентарь для керлинга.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

II Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году пройдет в пяти регионах России с 9 по 18 февраля. В Челябинской области запланированы соревнования по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту и шорт-треку, фигурному катанию, биатлону, хоккею.

Свердловская область примет соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и ски-альпинизму. Краснодарский край — по бобслею, скелетону и санному спорту, Тюменская область — по лыжным гонкам, Красноярский край — по керлингу и фристайлу (дисциплины «акробатика» и «могул»).

Соревнования будут проводиться в соответствии с программой XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Спартакиада пройдет по 16 зимним олимпийским видам спорта, в которых будет разыграно 107 комплектов наград:

  • биатлон

  • бобслей

  • скелетон

  • горнолыжный спорт

  • керлинг

  • конькобежный спорт

  • шорт-трек

  • лыжные гонки

  • лыжное двоеборье

  • прыжки на лыжах с трамплина

  • санный спорт

  • ски-альпинизм

  • сноуборд

  • фигурное катание

  • фристайл

  • хоккей.

Основная информация о II Всероссийской Спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
1
0
Читайте также
Сочи отмечает 10-летие после открытия зимней Олимпиады
Дикиджи подписал бумагу о неразглашении по делу об угрозе в метро
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Всероссийская Спартакиада сильнейших: арены и стадионы проведения соревнований
Всероссийская Спартакиада сильнейших: расписание соревнований по биатлону
Всероссийская Спартакиада сильнейших: даты и города проведения соревнований
Бронзовый призер Олимпийских игр саночница Иванова не выступит на Спартакиаде
Вяльбе: «Спартакиада не может заменить чемпионат мира»
Гуляев заявил, что все сильнейшие конькобежцы России выступят на Спартакиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Станислав Поздняков: «Атмосферу Игр в Сочи вспоминают даже иностранные коллеги»

Всероссийская Спартакиада сильнейших: расписание соревнований по биатлону
Новости
RSS RSS
Все новости