Сани
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Санный спорт

Сегодня, 00:42

Гарт считает, что мировой натурбан сильно пострадал после отстранения саночников из России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт считает, что Международная федерация санного спорта (FIL) нанесла серьезный урон развитию натурбана после того, как запретила российским спортсменам выступать на своих соревнованиях.

«Считаю, что виду спорта «натурбан» был нанесен серьезный урон после того, как международная федерация отстранила российских спортсменов от своих турниров. Этот вид спорта развивают не так много стран, а Россия занимала в мировом натурбане одну из лидирующих позиций. Задача любой международной федерации заключается в том, чтобы ее видом спорта занималось как можно больше стран. А рост числа участников дает основания в дальнейшем претендовать на включение того или иного вида спорта в олимпийскую программу. Удаление из мирового натурбана такой страны, как Россия, является очень большой ошибкой международной федерации», — приводит слова Гарт ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/19912117
0
Читайте также
Сочи отмечает 10-летие после открытия зимней Олимпиады
Борьба за любовь и жизнь, двое детей и венчание: история Костомарова и Домниной
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ вслед за Ничушкиным
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Олимпиада-2026 с НХЛ: увидим ли мы сборную России в Милане?
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
Игроков «Динамо» забросали мусором в Нижнем Новгороде
3 или 5? Сколько будет легионеров в КХЛ?
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
ЦСКА вышел плей-офф, Тамбиев остается в «Адмирале»
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
«Сибирь» все дальше от плей-офф
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» вышел в плей-офф, Разин недоволен оператором
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Участницу трех зимних Олимпийских игр Тамбовцеву дисквалифицировали за допинг

Бронзовый призер Олимпийских игр саночница Иванова не выступит на Спартакиаде
Новости
RSS RSS
Все новости