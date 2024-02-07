Гарт считает, что мировой натурбан сильно пострадал после отстранения саночников из России

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт считает, что Международная федерация санного спорта (FIL) нанесла серьезный урон развитию натурбана после того, как запретила российским спортсменам выступать на своих соревнованиях.

«Считаю, что виду спорта «натурбан» был нанесен серьезный урон после того, как международная федерация отстранила российских спортсменов от своих турниров. Этот вид спорта развивают не так много стран, а Россия занимала в мировом натурбане одну из лидирующих позиций. Задача любой международной федерации заключается в том, чтобы ее видом спорта занималось как можно больше стран. А рост числа участников дает основания в дальнейшем претендовать на включение того или иного вида спорта в олимпийскую программу. Удаление из мирового натурбана такой страны, как Россия, является очень большой ошибкой международной федерации», — приводит слова Гарт ТАСС.