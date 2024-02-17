Саночник Павличенко заявил, что даст бой иностранцам после допуска на зарубежные старты

Двукратный чемпион мира Семен Павличенко заявил, что находится в отличной физической форме и в случае возвращения на международные старты намерен сразу ввязаться в борьбу за высокие места.

«Да, я выступал еще на Олимпиаде в Сочи 10 лет назад, но сейчас более эмоционально заряжен, чем в 2014-м, — цитирует Павличенко ТАСС. — Как будто душой стал моложе, правда, и мне интересно жить и развиваться дальше. Конечно, были мысли завершить карьеру, но я люблю санный спорт. И если нас выпустят на международные старты сейчас, то физические кондиции у меня отличные, и я на сто процентов дам бой».

32-летний Павличенко является участником трех Олимпийских игр. Он двукратный чемпион мира (в командных соревнованиях), шестикратный чемпион Европы и обладатель Кубка мира-2018/19.

Международная федерация санного спорта (FIL) в марте 2022 года лишила российских саночников возможности выступать на турнирах под своей эгидой. На протяжении двух сезонов россияне могут кататься только на домашней трассе в Сочи.