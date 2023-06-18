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Сегодня, 10:03

Главный тренер сборной Чудинов не удивлен решением FIL продлить отстранение российских саночников

Мария Гусева
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Главный тренер сборной России Сергея Чудиновешение оценил решение конгресса Международной федерации санного спорта (FIL) продлить отстранение российских спортсменов.

«Мы были готовы морально к тому, что наше отстранение будет продлено, — цитирует ТАСС Чудинова. — Но в глубине души, конечно, надеялись, что нас вернут, всегда же хочется верить в лучшее. Вчерашнее решение FIL лично для меня сюрпризом не стало. Но говорить сейчас, что следующий международный сезон окончательно потерян для нас, тоже нельзя, до первого этапа Кубка мира остается еще много времени. Федерация санного спорта России была готова к решению FIL, поэтому у нас были подготовлены разные варианты календаря соревнований на следующий сезон. В прошлом году тоже шли по такому пути. У нас есть цели, к которым наши спортсмены будут стремиться».

В июне 2022 года Конгресс FIL принял решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой, однако членство России в организации было сохранено.

Источник: ТАСС
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FIL продлила отстранение российских саночников от участия в международных соревнованиях
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