Саночники Горбацевич и Мазур выиграли золото на Спартакиаде 2024
Российские саночники Александр Горбацевич и София Мазур выиграли золотые медали на Всероссийской спартакиаде 2024.
Горбацевич показал итоговый результат 3 минуты 26,959 секунды. Второе место занял Роман Репилов (3.26,973), тройку замкнул Семен Павличенко (3.27,176).
Мазур стала лучшей по итогам четырех попыток — 3 минуты 20,035 секунды. Второе место заняла Дарья Олесик (3.20,396), тройку призеров замкнула Виктория Демченко (3.20,557).
Соревнования по санному спорту проходят в Сочи.
Всероссийская спартакиада 2024. Сочи, Красная Поляна
Одноместные сани
Мужчины
1. Александр Горбацевич — 3 минуты 26,959 секунды
2. Роман Репилов — 3.26,973
3. Семен Павличенко — 3.27,176
Женщины
1. София Мазур — 3 минуты 20,035 секунды
2. Дарья Олесик — 3.20,396
3. Виктория Демченко — 3.20,557