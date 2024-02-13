Саночник Прохоров заявил, что хочет выступать только под флагом России

Чемпион мира по санному спорту Юрий Прохоров заявил, что хочет выступать под флагом России на международных соревнованиях.

«Мы заряжены на то, чтобы выступить на Олимпиаде в Италии. В Пекине мы выступали под флагом Олимпийского комитета России, но сейчас уже другая ситуация. Тысячу раз надо подумать, перед тем как дать согласие на нейтральный статус.

Но лично мы хотим выступать только под флагом России. А то мудрят свое, навязывают. Надоело это. Сколько можно? Нет больше никакого желания выступать на условиях, которые определяют нам другие. Нужно, чтобы мы диктовали, а не они», — приводит ТАСС слова Прохорова.

Международная федерация бобслея и скелетона отстранила российских спортсменов от участия в международных турнирах в марте 2022 года.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.