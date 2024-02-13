Команда Москвы по санному спорту победила в эстафете на Спартакиаде 2024
Сборная Москвы выиграла эстафету на Всероссийской спартакиаде 2024 в Сочи.
Столичную команду представляли Роман Репилов, Елизавета Менухова и двойка Андрей Богданов/Юрий Прохоров. Они финишировали с результатом 2 минуты 45,132 секунды.
Второе место заняла команда Красноярского края (+0,444), третьей стала сборная московской области (+0,909).
Всероссийская спартакиада 2024. Сочи, Красная Поляна
Эстафета
1. Москва — 2 минуты 45,132 секунды
2. Красноярский край +0,444
3. Московская область +0,909
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